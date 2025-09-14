#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Спорт

Алуа Балқыбекова бокстан әлем чемпионатының жартылай финалында жеңіске жетті

Алуа Балқыбекова бокстан әлем чемпионатының жартылай финалында жеңіске жетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2025 09:44 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық боксшы Алуа Балқыбекова Ұлыбританияның Ливерпуль қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатының финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жерлесіміз 51 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғап жатыр.

Алуа 1/2 финалда қытайлық Ци Синьюймен жұдырықтасты.

Отандасымыз алғашқы раундтан-ақ басымдық танытты. Тіпті екінші кезеңде қарсыласын нокдаунға жіберді. Нәтижесінде Алуа Балқыбекова төрешілердің шешімімен жеңіске жетті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев Рим Папасын 70 жасқа толуымен құттықтады
10:01, Бүгін
Тоқаев Рим Папасын 70 жасқа толуымен құттықтады
Бокстан әлем біріншілігі: Санжар Тәшкенбай мен Махмұд Сабырхан финалға өтті
09:26, Бүгін
Бокстан әлем біріншілігі: Санжар Тәшкенбай мен Махмұд Сабырхан финалға өтті
Тоқаев қазақстандықтарды Отбасы күнімен құттықтады
09:02, Бүгін
Тоқаев қазақстандықтарды Отбасы күнімен құттықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: