Алуа Балқыбекова бокстан әлем чемпионатының жартылай финалында жеңіске жетті
Сурет: olympic.kz
Қазақстандық боксшы Алуа Балқыбекова Ұлыбританияның Ливерпуль қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатының финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жерлесіміз 51 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғап жатыр.
Алуа 1/2 финалда қытайлық Ци Синьюймен жұдырықтасты.
Отандасымыз алғашқы раундтан-ақ басымдық танытты. Тіпті екінші кезеңде қарсыласын нокдаунға жіберді. Нәтижесінде Алуа Балқыбекова төрешілердің шешімімен жеңіске жетті.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript