Бокстан әлем чемпионатының финалдық кезеңі: 8 қазақстандық спортшы алтын медаль үшін таласады
Сурет: olympic.kz
14 қыркүйекте Ливерпуль (Ұлыбритания) қаласында бокстан әлем чемпионатының соңғы күні өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Финалдық кезеңге сегіз қазақстандық спортшы жолдама алды.
Күндізгі сессия, басталуы - 16:00
48 келіге дейін: Назым Қызайбай - Минакши (Үндістан)
50 келіге дейін: Санжар Тәшкенбай - Алдарқхишиг Баттулга (Моңғолия)
55 келіге дейін: Махмұд Сабырхан - Рафаэль Лосано Серрано (Испания)
Кешкі сессия, басталуы - 22:00
51 келіге дейін: Алуа Балқыбекова - Бусе Наз Чакыроглу (Түркия)
65 келіге дейін: Аида Әбікеева - Навбахор Хамидова (Өзбекстан)
70 келіге дейін: Төрехан Сабырхан - Сэвон Окадзава (Жапония)
70 келіге дейін: Наталья Богданова - Лекеиша Перголити (Аустралия)
90 келіден жоғары: Айбек Оралбай - Жахонгир Зокиров (Өзбекстан)
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript