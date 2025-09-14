#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Спорт

Бокстан әлем чемпионатының финалдық кезеңі: 8 қазақстандық спортшы алтын медаль үшін таласады

Бокстан әлем чемпионатының финалдық кезеңі: 8 қазақстандық спортшы алтын медаль үшін таласады, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2025 12:43 Сурет: olympic.kz
14 қыркүйекте Ливерпуль (Ұлыбритания) қаласында бокстан әлем чемпионатының соңғы күні өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Финалдық кезеңге сегіз қазақстандық спортшы жолдама алды.

Күндізгі сессия, басталуы - 16:00

48 келіге дейін: Назым Қызайбай - Минакши (Үндістан)

50 келіге дейін: Санжар Тәшкенбай - Алдарқхишиг Баттулга (Моңғолия)

55 келіге дейін: Махмұд Сабырхан - Рафаэль Лосано Серрано (Испания)

Кешкі сессия, басталуы - 22:00

51 келіге дейін: Алуа Балқыбекова - Бусе Наз Чакыроглу (Түркия)

65 келіге дейін: Аида Әбікеева - Навбахор Хамидова (Өзбекстан)

70 келіге дейін: Төрехан Сабырхан - Сэвон Окадзава (Жапония)

70 келіге дейін: Наталья Богданова - Лекеиша Перголити (Аустралия)

90 келіден жоғары: Айбек Оралбай - Жахонгир Зокиров (Өзбекстан)

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Бокстан ӘЧ-2025: 7 қыркүйекте Махмұд Сабырхан мен Нұрбек Оралбай шаршы алаңға шығады
13:26, 07 қыркүйек 2025
Бокстан ӘЧ-2025: 7 қыркүйекте Махмұд Сабырхан мен Нұрбек Оралбай шаршы алаңға шығады
Бокстан Әлем чемпионатында бүгін неше отандасымыз шаршы алаңға шығады
12:16, 06 қыркүйек 2025
Бокстан Әлем чемпионатында бүгін неше отандасымыз шаршы алаңға шығады
Назым Қызайбай мен өзге де боксшылар әлем чемпионатындағы қарсыластарын білді
11:12, 04 қыркүйек 2025
Назым Қызайбай мен өзге де боксшылар әлем чемпионатындағы қарсыластарын білді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: