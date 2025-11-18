#Халық заңгері
Спорт

Қазақстандық спортшы бокстан Әлем кубогының жартылай финалына өтті

Қазақстандық спортшы бокстан Әлем кубогының жартылай финалына өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.11.2025 12:27 Сурет: Instagram/mursal_nurbek
Үндістанның Дели қаласында бокстан Әлем Кубогының финалдық кезеңі аясында ширек финалдық жекпе-жек өтеді. Онда қазақстандық спортшылар да бақ сынайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жартылай финалға жолдама алу үшін 70 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Қазақстан боксшысы Нұрбек Мұрсал мен Қырғызстан өкілі Ихтияр Нишонов алаңға шықты.

Екі спортшы да барын салып күресті. Дегенмен, тартысқа толы болған додада отандасымыз басымдық таныта білді. Осылайша, төрешілер үш раундтың қорытындысы бойынша жеңісті Қазақстан өкіліне берді.

Енді ол ширек финалда өнер көрсетеді.

Бұған дейін Талғат Жайлауовтың хоккейден Қазақстан құрамасының бас бапкері болып тағайындалғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Санжарәлі Бегалиев Үндістандағы Әлем кубогының жартылай финалына өтті
14:36, 16 қараша 2025
Санжарәлі Бегалиев Үндістандағы Әлем кубогының жартылай финалына өтті
Тоқаев бокстан Әлем кубогының финалына барды
14:28, 06 шілде 2025
Тоқаев бокстан Әлем кубогының финалына барды
Алуа Балқыбекова бокстан әлем чемпионатының финалына өтті
23:34, 14 наурыз 2025
Алуа Балқыбекова бокстан әлем чемпионатының финалына өтті
