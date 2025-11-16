#Халық заңгері
Спорт

Санжарәлі Бегалиев Үндістандағы Әлем кубогының жартылай финалына өтті

Санжарәлі Бегалиев, бокс, Үндістан, Әлем кубогы, жартылай финал , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2025 14:36 Сурет: olympic.kz
Үндістанның Дели қаласында бокстан Әлем кубогының финалдық кезеңі басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ерлер арасында 80 келіге дейінгі салмақта қазақ боксшысы Санжарәлі Бегалиев жартылай финалға өтті, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.

1/4 финалда отандасымыз Оңтүстік Корея өкілі Минсен Кимнен басым түсті.

Осылайша, Бегалиев кем дегенде қола медальді өзіне қамтамасыз етті.

Бұған дейін мәнерлеп сырғанаудан АҚШ-та Гран-при кезеңі басталғаны, ерлер арасындағы қысқа бағдарламада үшінші орынға тұрақтаған жерлесіміз Михаил Шайдоров еркін бағдарламада үздік екінші нәтижені көрсеткені хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Қазақстандық семсерлесушілер Болгариядағы Әлем кубогының кезеңінде медаль үшін күреседі
15:20, 23 қаңтар 2025
Қазақстандық семсерлесушілер Болгариядағы Әлем кубогының кезеңінде медаль үшін күреседі
Қазақстан бокстан Әлем кубогының кезеңінде үш алтын медальға қол жеткізді
11:45, 06 сәуір 2025
Қазақстан бокстан Әлем кубогының кезеңінде үш алтын медальға қол жеткізді
Назым Қызайбай елімізде өтіп жатқан Әлем кубогының жартылай финалына шықты
15:44, 02 шілде 2025
Назым Қызайбай елімізде өтіп жатқан Әлем кубогының жартылай финалына шықты
