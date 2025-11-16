Санжарәлі Бегалиев Үндістандағы Әлем кубогының жартылай финалына өтті
Үндістанның Дели қаласында бокстан Әлем кубогының финалдық кезеңі басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ерлер арасында 80 келіге дейінгі салмақта қазақ боксшысы Санжарәлі Бегалиев жартылай финалға өтті, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.
1/4 финалда отандасымыз Оңтүстік Корея өкілі Минсен Кимнен басым түсті.
Осылайша, Бегалиев кем дегенде қола медальді өзіне қамтамасыз етті.
Бұған дейін мәнерлеп сырғанаудан АҚШ-та Гран-при кезеңі басталғаны, ерлер арасындағы қысқа бағдарламада үшінші орынға тұрақтаған жерлесіміз Михаил Шайдоров еркін бағдарламада үздік екінші нәтижені көрсеткені хабарланған.
