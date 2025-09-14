#Қазақстан
Спорт

Нұрқожа Қайпанов еркін күрестен әлем чемпионатында қола жүлдеге ие болды

Нұрқожа Қайпанов еркін күрестен әлем чемпионатында қола жүлдеге ие болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2025 23:26 Сурет: UWW
Нұрқожа Қайпанов еркін күрестен Загребте (Хорватия) өтіп жатқан әлем чемпионатында Қазақстан құрамасының қоржынына екінші жүлдені салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық балуан әлем біріншілігінде 70 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғады.

Қола үшін өткен белдесуде Нұрқожа Молдова өкілі Василий Дьяконнан басым түсті.

Еске салайық, бұған дейін әлем чемпионатында Асылжан Есенгелді (61 келіге дейін) үшінші орын алған болатын.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Төрехан Сабырхан ересектер арасындағы алғашқы әлем біріншілігінде чемпион атанды
23:35, 14 қыркүйек 2025
Төрехан Сабырхан ересектер арасындағы алғашқы әлем біріншілігінде чемпион атанды
Аида Әбікеева бокстан екі дүркін әлем чемпионы атанды
23:24, 14 қыркүйек 2025
Аида Әбікеева бокстан екі дүркін әлем чемпионы атанды
Алуа Балқыбекова бокстан әлем чемпионатында топ жарды
22:46, 14 қыркүйек 2025
Алуа Балқыбекова бокстан әлем чемпионатында топ жарды
