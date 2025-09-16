#Қазақстан
Спорт

Камиль Куруглиев еркін күрестен әлем чемпионатында қола медаль үшін өткен белдесуде жеңіліп қалды

Камиль Куруглиев еркін күрестен әлем чемпионатында қола медаль үшін өткен белдесуде жеңіліп қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2025 17:02 Сурет: olympic.kz
Еркін кұрестен Қазақстан құрамасының өкілі Камиль Куруглиев Загребте (Хорватия) өтіп жатқан әлем чемпионатында медальға бір қадам жетпей қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз 92 келіге дейінгі салмақта қола жүлде үшін белдесті.

Камиль бұл кезеңде ирандық Амирхоссейн Фирузпурбандпеймен күресіп, қарсыласына есе жіберді. Кездесу 0:4 есебімен аяқталды.

Бұл салмақта америкалық Трент Хидлэй жеңіске жетті. Күміс медальді ресейлік Аманула Гаджимагомедов алды. Ал қола жүлденің екінші иегері әзірбайжандық Осман Нурмагомедов болды.

