Спорт

Камиль Куруглиев еркін күрестен әлем чемпионатының қола медалі үшін күреседі

Камиль Куруглиев еркін күрестен әлем чемпионатының қола медалі үшін күреседі, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 17:30 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық балуан Камиль Куруглиев Загребте (Хорватия) өтіп жатқан әлем чемпионатының финалдық кезеңіне жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

92 келіге дейінгі салмақ дәрежесіндегі жұбаныш белдесуінде Куруглиев италиялық Бенджамин Хонисті 4:3 есебімен ұтты.

Осылайша, отандасымыз қола медаль үшін күреседі.

Оның қарсыласы ирандық Амирхоссейн Фирузпурбандпей болмақ.

Айдос Қали
Соңғы
Танымал
