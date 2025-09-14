#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Спорт

Нұрқожа Қайпанов еркін күрестен әлем чемпионатының жартылай финалында жеңіліп қалды

Нұрқожа Қайпанов еркін күрестен әлем чемпионатының жартылай финалында жеңіліп қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2025 11:36 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық еркін күрес шебері Нұрқожа Қайпанов Загребте (Хорватия) өтіп жатқан әлем чемпионатының финалына шыға алмады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз 70 келіге дейінгі салмақтың жартылай финалында жеңіліп қалды.

Нұрқожа бұл кезеңде моңғол балуаны Тулга Тумур Очирмен кездесті. Белдесу қарсыластың пайдасына 5:2 есебімен аяқталды.

Осылайша Нұрқожа Қайпанов қола жүлде үшін күресетін болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда автобус жолаушылары аялдама маңында төбелесті
11:56, Бүгін
Алматыда автобус жолаушылары аялдама маңында төбелесті
Бокстан әлем чемпионаты: Наталья Богданова финалға жолдама алды
11:05, Бүгін
Бокстан әлем чемпионаты: Наталья Богданова финалға жолдама алды
Төрехан Сабырхан бокстан әлем біріншілігінде алтын медальға таласады
10:40, Бүгін
Төрехан Сабырхан бокстан әлем біріншілігінде алтын медальға таласады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: