Спорт

Төрехан Сабырхан ересектер арасындағы алғашқы әлем біріншілігінде чемпион атанды

Төрехан Сабырхан ересектер арасындағы алғашқы әлем біріншілігінде чемпион атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2025 23:35
Қазақстандық былғары қолғап шебері Төрехан Сабырхан Ливерпульде (Ұлыбритания) өтіп жатқан әлем біріншілігінде алтын медальға ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз 70 келіге дейінгі салмақта үздік атанды. 

Төрехан ақтық жекпе-жегінде жапониялық Сэвон Окадзавамен қолғап түйістірді. 

Жекпе-жек тең дәрежеде өтті. Дегенмен Төрехан Сабырхан үшінші раундта қарсыласынан айласын асырып, жеңісті суырып алды.

Осылайша, 19 жастағы Төрехан Сабырхан (70 келіге дейін) алғаш рет ересектер арасындағы әлем чемпионатында алтын медаль жеңіп алды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алуа Балқыбекова бокстан әлем чемпионатында топ жарды
22:46, 14 қыркүйек 2025
Алуа Балқыбекова бокстан әлем чемпионатында топ жарды
Тоқаев қазақстандық боксшыларды құттықтады
18:53, 14 қыркүйек 2025
Тоқаев қазақстандық боксшыларды құттықтады
Бокстан әлем чемпионатының финалдық кезеңі: 8 қазақстандық спортшы алтын медаль үшін таласады
12:43, 14 қыркүйек 2025
Бокстан әлем чемпионатының финалдық кезеңі: 8 қазақстандық спортшы алтын медаль үшін таласады
