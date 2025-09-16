Шорт-тректен Олимпиадалық маусымға арналған Қазақстан құрамасы жарияланды
Қазақстан шорт-трек құрамасының бапкерлер штабы алдағы олимпиадалық маусымға арналған құрама тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл тізім жуырда Астанада өткен Қазақстан чемпионатының қорытындысы бойынша жасақталды.
Құрамға енгендер: Денис Никиша, Абзал Әжғалиев, Әділ Ғалиахметов, Глеб Ивченко, Нұртілек Қажғали, Мерсайд Жақсыбаев, Малика Ермек, Яна Хан, Ольга Тихонова, Зейнеп Құмарқан, Алина Әжғалиева.
Атап өтсек, бұл спортшылар 2026 жылғы Олимпиада ойындарына іріктеу кезеңіне қатысады. Іріктеу төрт кезеңнен тұратын әлемдік тур қорытындысы бойынша жүргізіледі.
