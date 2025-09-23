#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт жаңалықтары
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт жаңалықтары
Спорт

Александр Бублик Қытайдағы турнирдің финалында ойнап жатыр

Александр Бублик Қытайдағы турнирдің финалына өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2025 17:03 Сурет: ktf.kz
Қазақстандық теннисші Александр Бублик Ханчжоуда (Қытай) өтіп жатқан ATP 250 турнирінде жүлде үшін сынға түсіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жартылай финалда Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы қытайлық Ибин Уден басым түсіп, 6:3, 6:3 есебімен жеңіске жетті.

Шешуші ойында қазақстандық спортшы франциялық Валантен Руайемен өзара мықтыны анықтайды.

Айдос Қали
