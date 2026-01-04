#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
505.53
593.44
6.34
Спорт

Александр Бублик Гонконг турниріндегі қарсыласын білді

Александр Бублик Гонконг турниріндегі қарсыласын білді, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.01.2026 12:51 Сурет: instagram/bublik
Қазақстандық теннисші Александр Бублик Гонконгте өтетін ATP-250 санатындағы турнирге қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жеребе нәтижесіне сәйкес, қазақстандық спортшы турнирді нидерландтық Ботик ван де Зандсхулп пен іріктеу турнирі жеңімпазы арасындағы матч жеңімпазымен бастайды.

Турнир 5 қаңтарда басталып, Australian Open алдында дайындық ретінде қарастырылады.

Александр Бублик 2025 жылғы маусымда төрт титул жеңіп алды. Ол Қытайдың Ханчжоу, Аустрияның Китцбюэль, сондай-ақ Швейцарияның Гштаад қаласында өткен ATP-250 турнирлерінде жеңіске жетті.

Сонымен қатар Бублик Галле (Германия) қаласында өткен ATP-500 санатындағы жарыстың жеңімпазы атанды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жеңіліп көрмеген қазақстандық боксшы рингке қашан оралатынын айтты
16:14, Бүгін
Жеңіліп көрмеген қазақстандық боксшы рингке қашан оралатынын айтты
Александр Бублик Лиондағы турнирдің жартылай финалына шықты
22:17, 23 мамыр 2024
Александр Бублик Лиондағы турнирдің жартылай финалына шықты
Александр Бублик теннистен Марсельдегі турнирдің финалына шыға алмады
09:31, 26 ақпан 2023
Александр Бублик теннистен Марсельдегі турнирдің финалына шыға алмады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: