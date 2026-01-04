Александр Бублик Гонконг турниріндегі қарсыласын білді
Қазақстандық теннисші Александр Бублик Гонконгте өтетін ATP-250 санатындағы турнирге қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жеребе нәтижесіне сәйкес, қазақстандық спортшы турнирді нидерландтық Ботик ван де Зандсхулп пен іріктеу турнирі жеңімпазы арасындағы матч жеңімпазымен бастайды.
Турнир 5 қаңтарда басталып, Australian Open алдында дайындық ретінде қарастырылады.
Александр Бублик 2025 жылғы маусымда төрт титул жеңіп алды. Ол Қытайдың Ханчжоу, Аустрияның Китцбюэль, сондай-ақ Швейцарияның Гштаад қаласында өткен ATP-250 турнирлерінде жеңіске жетті.
Сонымен қатар Бублик Галле (Германия) қаласында өткен ATP-500 санатындағы жарыстың жеңімпазы атанды.
