Бублик Гонконгта өткен турнирдегі жеңісіне пікір білдірді
Сурет: Instagram/hkto.mens
Қазақстандық теннисші Александр Бублик Гонконгта өткен ATP 250 турнирінің финалындағы жеңісінен кейін өз әсерімен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Финалда қазақстандық теннисші италиялық Лоренцо Музеттиді 7:6, 6:3 есебімен жеңді.
"Лоренцо, финалда жеңіліп қалудың қандай болатынын мен жақсы білемін – мұндай сәттерді өзім де талай рет бастан өткердім. Сен жақын арада қазір тіпті армандамаған үлкен титулды жеңіп алатыныңа сенімдімін. Саған және бүкіл командаңа зор табыс пен ірі жеңістер тілеймін. Гонконг менің өмірімде әрқашан ерекше орын алады – дәл осы жерде мен әлемнің ең үздік он теннисшісінің қатарына ендім. Бұл титулды өз командам мен отбасыма арнаймын, біз бірге шын мәнінде ұлы жетістікке жеттік. Турнирді жоғары деңгейде ұйымдастырған ұйымдастырушыларға, болбойларға және осы жарысты керемет еткен барша жандарға үлкен алғыс айтамын. Рақмет саған, Гонконг", – деді Бублик матчтан кейін.
Гонконгтағы турнирдің қорытындысы бойынша Александр Бублик алғаш рет мансабында ATP рейтингінің үздік ондығына кіреді. Бұл – қазақстандық теннисшінің кәсіби жолындағы тоғызыншы титулы және биылғы маусымдағы алғашқы жеңісі.
Еске салайық, Гонконгтағы турнир барысында Александр Бублик нидерландиялық Ботик ван де Зандсхулпты (75-орын), қытайлық Шан Цзюнчэнді (406-орын) және АҚШ өкілі Маркос Гиронды (64-орын) жеңген еді.
