Спорт жаңалықтары
+1°
$
496
588.01
6.42

Спорт

Александр Бублик Роттердамдағы турнирдің финалына шыға алмады

Александр Бублик Роттердамдағы турнирдің финалына шыға алмады, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.02.2026 11:58 Сурет: X/abnamroopen
Қазақстандық теннисші Александр Бублик Роттердам қаласында (Нидерланд) өтіп жатқан ATP 500 турнирінің финалына шыға алмады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол жартылай финалда 25 жастағы канадалық Феликс Оже-Альяссимнен жеңілді.

Феликс Оже-Альяссим отандасымызды 6:1, 6:2 есебімен жеңді. Матч небәрі 55 минутқа созылды.

Қазіргі уақытта Александр әлемдік рейтингте оныншы орында тұр.

Еске салайық, Қазақстанның жұптық сындағы үздік теннисшісі Анна Данилина Дохада өтіп жатқан беделді WTA 1000 турнирінің жартылай финалында сербиялық Александра Круничпен бірге жеңіске жеткенін жазған едік.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Бублик Роттердамдағы турнирдің ширек финалына шықты
11:26, 13 ақпан 2026
Бублик Роттердамдағы турнирдің ширек финалына шықты
Александр Бублик Аустралиядағы турнирдің финалына шыға алмады
17:04, 12 қаңтар 2024
Александр Бублик Аустралиядағы турнирдің финалына шыға алмады
Бублик Роттердамдағы турнирдің жартылай финалына шықты
06:02, 14 ақпан 2026
Бублик Роттердамдағы турнирдің жартылай финалына шықты
