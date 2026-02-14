#Халық заңгері
Спорт

Анна Данилина Дохадағы турнирдің чемпионы атанды

Анна Данилина Дохадағы турнирдің чемпионы атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.02.2026 19:15 Сурет: ktf.kz
Қазақстанның жұптық сындағы үздік теннисшісі Анна Данилина Дохада өтіп жатқан беделді WTA 1000 турнирінің жартылай финалында сербиялық Александра Круничпен бірге жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Анна Данилина мен Александра Крунич бас жүлдені Се Шувэй және Елена Остапенкомен сарапқа салды.

Алғашқы сетте қазақстандық-cербиялық жұп қарсыластарына 0:6 есебімен жеңілгенімен, екінші сетте 7:6(7:3) есебімен есе қайырды. Данилина мен Крунич супер тай-брейк кезінде 10:8 есебімен жеңіске жетіп, чемпион атанды.

Айта кетейік, Данилина үшін бұл — Australian Open додасынан кейінгі ірі жарыстардағы қатарынан екінші финал.

Айдос Қали
