Спорт

Анна Данилина камбэк жасап, Римдегі "Мастерс" турнирінің ширек финалына шықты

Анна Данилина Римдегі &quot;Мастерс&quot; турнирінің ширек финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.05.2026 18:10 Сурет: olympic.kz
Қазақстанның жұптық сын бойынша үздік теннисшісі Анна Данилина Италияның Рим қаласында өтіп жатқан WTA 1000 санатындағы ірі турнирде екінші рет қатарынан жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық спортшы америкалық серіктесі Эйжа Мұхаммадпен бірге ресейлік Ирина Хромачева мен мексикалық Джулиана Олмос дуэтіне қарсы тартысты кездесуде жеңіске жетті.

1 сағат 47 минутқа созылған матч үш сет қорытындысы бойынша Анна мен Эйжа жеңіске жетті – 3:5, 7:5, 10:7. Осы жеңістің арқасында олар турнирдің 1/4 финалына жолдама алды.

Бұған дейін турнирдің алғашқы кезеңінде Данилина/Мұхаммад жұбы Қытай өкілдері Синьюй Янь/Сюй Ифань дуэтін 6:4, 4:6, 13:11 есебімен жеңген еді.

Алдағы кезеңде қазақстандық-америкалық жұп Римдегі WTA 1000 жартылай финалына шығу мүмкіндігі үшін күреседі. Жартылай финалдағы қарсыластары кейінірек белгілі болады.

