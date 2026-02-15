Фристайл-могул: Павел Колмаков Олимпиада-2026-да 1/8 финалға дейін жетті
Сурет: olympic.kz
Қазақстан ерлер құрамасының фристайл-могулдан көшбасшысы Павел Колмаков Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарындағы өнерін аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Параллель могул сайысының 1/16 финалында қазақстандық спортшы Франция өкілі Артур де Вилокурды жеңді.
Келесі қарсыласы — Олимпиада чемпионы, үш дүркін Олимпиада жүлдегері канадалық Микаэль Кингсбери болды.
Ширек финалға жолдама беретін жарыста тәжірибелі канадалық спортшы жеңіске жетті.
Осылайша, фристайл-могулдан Қазақстан құрамасы Олимпиада-2026-дағы жарыс жолын аяқтады.
