Спорт

Бублик Роттердамдағы турнирдің ширек финалына шықты

Бублик Роттердамдағы турнирдің ширек финалына шықты
Қазақстандық теннисші Александр Бублик Нидерландының Роттердам қаласында өтіп жатқан ATP-500 турнирінің келесі кезеңіне жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ширек финалда қазақстандық спортшы германиялық Ян-Леннард Штруффты 7:6 (7:2), 4:6, 6:3 есебімен жеңді.

Кездесу 2 сағат 6 минутқа созылды. Келесі кезеңде Бублик испаниялық Хауме Муньярмен кездеседі.

Бұған дейін Рыбакинаны жеңген Мбоко қазақстандық теннисшімен өткен матч туралы пікір білдіргенін жазғанбыз.

