Спорт

Қазақстан семсерлесуден кадеттер арасында өткен Азия кубогында екі алтын медаль жеңіп алды

23.09.2025 17:47
Семсерлесуден Үндістанда өткен кадеттер арасындағы Азия кубогында Қазақстан құрамасы екі медальға қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандастарымыз екі мәрте жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілді.

Айбар Қайым қылыш қаруымен айқасудан бірінші орын иеленді.

 Сондай-ақ Полина Лесовская да алтын медаль жеңіп алды. Ол қылышпен айқасудан турнирдің үздік спортшысы атанды.

Айдос Қали
