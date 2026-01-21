#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
507.05
594.82
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
507.05
594.82
6.51
Спорт

Қазақстан стенд атудан Азия чемпионатында тағы бір алтын медаль жеңіп алды

Қазақстан құрамасы, стенд ату, Доха, Қатар, Азия чемпионаты, алтын медаль , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.01.2026 19:21 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы стенд атудан Дохада (Қатар) өтіп жатқан Азия чемпионатында тағы бірнеше жүлдеге қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Элеонора Ибрагимова, Анастасия Прилепина және Наргиза Сарманова ел қоржынына алтын медаль салды, делінген ҚР ҰОК баспасөз қызметінің хабарламасында.

Отандастарымыз "трап" бағдарламасы бойынша командалық сайыста үздік нәтиже көрсетті.

Сонымен қатар "трап" дисциплинасында қазақстандық мергендер жекелей сында да табысты өнер көрсетті. Максим Бедарев пен Элеонора Ибрагимова күміс жүлде иеленді.

Айта кетейік, бұған дейін ұлттық құрама "скит" түрінен екі алтын, бір күміс және үш қола медаль жеңіп алған болатын.

Бұған дейін Юлия Путинцева AusOpen-2026 турнирінде Эльза Жакмоны тас-талқан еткені хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Стенд ату: Қазақстан құрамасы Азия чемпионатында қола медаль жеңіп алды
17:57, 27 тамыз 2025
Стенд ату: Қазақстан құрамасы Азия чемпионатында қола медаль жеңіп алды
Қазақстан стенд атудан Азия чемпионатында қола медаль иеленді
21:39, 20 тамыз 2025
Қазақстан стенд атудан Азия чемпионатында қола медаль иеленді
Қазақстан құрамасы стенд атудан Дохадағы Азия чемпионатында қола медаль иеленді
12:27, 18 қаңтар 2026
Қазақстан құрамасы стенд атудан Дохадағы Азия чемпионатында қола медаль иеленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: