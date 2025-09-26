#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
544.26
634.72
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
544.26
634.72
6.52
Спорт

Динара Сәдуақасоваға "Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері" атағы берілді

Динара Сәдуақасова, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері, атақ беру, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2025 18:40 Сурет: ҚР Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі
Туризм және спорт министрінің орынбасары Серік Жарасбаев шахматтан халықаралық гроссмейстер, еліміздің бірнеше дүркін әрі абсолютті чемпионы Динара Сәдуақасоваға "Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері" атағын табыс етті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Спортшыға "Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері" атағы 2022 жылы Алматыда өткен ерлер мен әйелдер арасындағы әлем чемпионатындағы жоғары нәтижесі үшін берілді", делінген құзырлы министрлік хабарламасында.

Айта кетейік, Динара Сәдуақасова – әйелдер арасында халықаралық гроссмейстер, ерлер арасында халықаралық шебер. Ол Азия чемпионатының күміс жүлдегері, Азия ойындарының жеңімпазы, 2022 жылы Алматыда өткен жылдам шахматтан әлем чемпионатының күміс жүлдегері, сондай-ақ 2023 жылы Қытайдың Ханчжоу қаласында өткен XIX жазғы Азия ойындарының қола медаль иегері.

Сурет: ҚР Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі

Бұған дейін Перу астанасы Лимада шахматтан 20 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты (рапид) өткенін, тоғыз турдың нәтижесі бойынша 19 жастағы отандасымыз Ксения Балабаева 7 ұпай жинап, турнирде ең үздік нәтиже көрсеткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстандық спортшылардың 2022 жылғы айтулы жеңістері мен жетістіктері
17:14, 26 желтоқсан 2022
Қазақстандық спортшылардың 2022 жылғы айтулы жеңістері мен жетістіктері
Загреб қаласында өткен ӘЧ: Тоқаев бірқатар спортшы мен бапкерді марапаттады
20:10, Бүгін
Загреб қаласында өткен ӘЧ: Тоқаев бірқатар спортшы мен бапкерді марапаттады
Еліміздегі белді шахматшы қыз рапидтен әлем чемпионы атанды
18:33, Бүгін
Еліміздегі белді шахматшы қыз рапидтен әлем чемпионы атанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: