Еліміздегі белді шахматшы қыз рапидтен әлем чемпионы атанды
Жарыс швейцар жүйесі бойынша 15+10 уақыт бақылауымен (әр ойынға 15 минут және әр жүріске 10 секунд) өткізілді. Екінші жарыс күнінен кейін Балабаева 5 ұпаймен көш бастады. Жарыстың соңғы күнін Ксения 47-ші жүрісте Умида Омоноваға мат қойып, жеңіске жетті. Кейін Анна Журова және Афруза Хамдамовамен тең ойнап, 1-орынды мерзімінен бұрын қамтамасыз етті.
Ксения Балабаева – Қазақстанның ересектер арасындағы әйелдер құрамасының мүшесі. 2024 жылы Будапештте өткен шахмат олимпиадасында күміс медаль алған.
Ел намысын бұл чемпионатта Лия Құрманғалиева мен Әмина Қайырбекова да қорғады. Әмина 6 ұпай жинап, 7-орынға ие болса, Лия 5 ұпаймен 12-орынға тұрақтады.
2025 жылғы әлем чемпионаты (рапид, 20 жасқа дейін)
- WGM Ксения Балабаева (2287) – 7 ұпай;
- WIM Афруза Хамдамова (2384, Өзбекстан) – 6½;
- WFM Варвара Полякова (2065, FIDE) – 6½;
- WFM Анна Журова (2189, FIDE) – 6½;
- WIM Умида Омонова (2265, Өзбекстан) – 6.
