#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
504.49
587.73
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
504.49
587.73
6.57
Спорт

Қазақстан таеквондодан әлем чемпионатында үздік үштікке енді

Қазақстан таеквондодан әлем чемпионатында үздік үштікке енді, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.12.2025 14:55 Сурет: instagram.com/qaz.tkd
Таеквондодан (WT) 21 жасқа дейінгі спортшылар арасындағы әлем чемпионатының қорытындысы бойынша Қазақстан үздік үштікті түйіндеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Екі алтын, бір қола жүлде жеңіп алған ел құрамасы жалпы медаль кестесінде Түркия, Иран елдерінен кейінші үшінші орында тұр.

Еске салайық, бұған дейін Батырхан Төлеуғали таеквондодан жастар арасындағы әлем чемпионатының алтын жүлдегері атанғанын хабарлаған едік.

Ал оның алдында Бейбарыс Қаблан чемпион атанса, Темірлан Тілеулес қола медаль иеленген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан командасының қақпашысы әлем чемпионатында үздік атанды
15:13, 17 желтоқсан 2023
Қазақстан командасының қақпашысы әлем чемпионатында үздік атанды
Қазақстан таеквондодан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында екінші алтын медальді жеңіп алды
17:06, 13 мамыр 2025
Қазақстан таеквондодан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында екінші алтын медальді жеңіп алды
Таеквондодан жастар арасындағы ӘЧ-2025: Қазақстан спортшысы алтын медаль иеленді
10:43, 11 мамыр 2025
Таеквондодан жастар арасындағы ӘЧ-2025: Қазақстан спортшысы алтын медаль иеленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: