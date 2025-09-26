#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
544.26
634.72
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
544.26
634.72
6.52
Спорт

Таеквондошы Самирхон Абабакиров әлемдік рейтингте көш бастап тұр

Таеквондо, Самирхон Абабакиров, әлемдік рейтинг, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2025 18:20 Сурет: ҚР ҰОК
Халықаралық таеквондо федерациясы әлемдік рейтингті жаңартты. Қазақстандық Самирхон Абабакиров тізімде алғашқы орнын сақтап қалды. Ол 63 келіге дейінгі салмақта көш бастап тұр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сонымен қатар Қазақстан құрамасының тағы үш өкілі үздік ондыққа енді, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.

  • Бейбарыс Қаблан (+87 келі) жетінші орынға тұрақтады.
  • Батырхан Төлеуғали (80 келіге дейін) сегізінші орынға көтерілді.
  • Нодира Ахмедова (49 келіге дейін) оныншы орынға жайғасты.

Бұған дейін "Қайрат" құрамасының жарақат алған қақпашысы Темірлан Анарбековқа қатысты тың мәлімет ұсынылған болатын. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Еліміздегі белді шахматшы қыз рапидтен әлем чемпионы атанды
18:33, Бүгін
Еліміздегі белді шахматшы қыз рапидтен әлем чемпионы атанды
Тоқаев Алатау қаласына арнаулы мәртебе беру туралы Жарлыққа қол қойды
17:34, Бүгін
Тоқаев Алатау қаласына арнаулы мәртебе беру туралы Жарлыққа қол қойды
"Жаңбыр жауып, күн суытады". Алматыда алдағы аптада ауа райы қандай болады
17:27, Бүгін
"Жаңбыр жауып, күн суытады". Алматыда алдағы аптада ауа райы қандай болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: