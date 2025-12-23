Қазақстандық каратэші әлемдік рейтингте көш басында
Сурет: Instagram/moldir_zhangbyrbay
Қазақстандық каратэші Мөлдір Жаңбырбай өз дивизионында әлемдік каратэде бірінші орынды иеленді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Каратэ бойынша 2023 жылғы әлем чемпионы Мөлдір Жаңбырбай жаһандық рейтингте 50 кг салмақта бірінші орынды сақтап қалды.
Сонымен қатар, +68 кг санатында 2025 жылғы әлем чемпионатының күміс жүлдегері, қазақстандық спортшы – Софья Берульцева екінші орынға жайғасты.
Ал, 61 кг салмақтағы рейтингтің екінші сатысында Каирдегі әлем чемпионатында "қола" жеңіп алған қазақстандық Әсел Қанай тұр.
Бұған дейін World Boxing "Жылдың үздік боксшысы" атағынан үміткерлер тізіміне екі қазақстандық боксшыны қосып қойғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript