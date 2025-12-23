#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Спорт

Қазақстандық каратэші әлемдік рейтингте көш басында

Қазақстандық каратэші әлемдік рейтингте көш басында, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.12.2025 10:17 Сурет: Instagram/moldir_zhangbyrbay
Қазақстандық каратэші Мөлдір Жаңбырбай өз дивизионында әлемдік каратэде бірінші орынды иеленді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Каратэ бойынша 2023 жылғы әлем чемпионы Мөлдір Жаңбырбай жаһандық рейтингте 50 кг салмақта бірінші орынды сақтап қалды.

Сонымен қатар, +68 кг санатында 2025 жылғы әлем чемпионатының күміс жүлдегері, қазақстандық спортшы – Софья Берульцева екінші орынға жайғасты.

Ал, 61 кг салмақтағы рейтингтің екінші сатысында Каирдегі әлем чемпионатында "қола" жеңіп алған қазақстандық Әсел Қанай тұр.

Бұған дейін World Boxing "Жылдың үздік боксшысы" атағынан үміткерлер тізіміне екі қазақстандық боксшыны қосып қойғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстандық каратэші Мысырдағы жарыста "тыйым салынған тәсілмен" жеңіске жетті
12:18, 01 желтоқсан 2025
Қазақстандық каратэші Мысырдағы жарыста "тыйым салынған тәсілмен" жеңіске жетті
Таеквондошы Самирхон Абабакиров әлемдік рейтингте көш бастап тұр
18:20, 26 қыркүйек 2025
Таеквондошы Самирхон Абабакиров әлемдік рейтингте көш бастап тұр
Қазақстандық мерген Никита Чирюкин Азия рейтингінде көш бастап тұр
10:57, 21 қараша 2024
Қазақстандық мерген Никита Чирюкин Азия рейтингінде көш бастап тұр
