Қазақстандық каратэші Түркиядағы турнирде жеңіске жетті
Сурет: Instagram/kaz_karateofficial
Қазақстандық Белла Самашева Ыстамбұлда өтіп жатқан каратэден Премьер-Лига турнирінде жеңімпаз атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.
sportarena.kz дерегіне сүйенсек, қазақстандық каратэші Белла Самашева финалда 55 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде словак спортшысы Нина Квасникованы айқын басымдықпен жеңген.
Осылайша, спортшы Қазақстан ұлттық құрамасының қоржынына алғашқы алтынды алып келген.
Бұған дейін Қазақстан теннисінің жас жұлдызы Әмір Омарханов Испаниядағы турнирде жеңіске жеткенін жазғанбыз.
