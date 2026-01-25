Қазақстан теннисінің жас жұлдызы Әмір Омарханов Испаниядағы турнирде жеңіске жетті
Қазақстан теннисінің жас жұлдыздарының бірі 18 жастағы Әмір Омарханов 24 қаңтар күні Испанияның Манакор қаласында өткен ITF M15 санатындағы турнирдің жеңімпазы атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Омарханов жұптық сын бойынша финалында америкалық Гэвин Янгпен бірге өнер көрсетті. Олар шешуші матчта Тай Хост (Аустралия) пен Егор Плешивцев (Ресей) жұбын 5:7, 6:3, 10:8 есебімен жеңіп, чемпион атанды.
Қазақстан-америкалық дуэт турнирде үшінші нөмірмен өнер көрсетіп, жеңіске жетеді деген негізі үміткерлердің бірі болған еді.
Омарханов пен Янг турнир кезінде испаниялық Уго Гарсия Гомес / Карлес Рохас жұбын (6:1, 6:4), сондай-ақ Мотохару Абэ (Жапония) / Андрес Флорес Авила (Мексика) дуэтін (5:7, 6:2, 10:7) және Джо Лизер / Маркус Уолтерс (екеуі де – Ұлыбритания) жұбын (6:2, 6:3) жеңді.
