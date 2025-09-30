#Қазақстан
Спорт

Дзюдодан жастар арасындағы әлем чемпионаты: Қазақстанның құрамы белгілі болды

Дзюдодан жастар арасындағы әлем чемпионаты: Қазақстанның құрамы белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2025 22:54 Сурет: International judo federation
5-7 қазан аралығында Перудің Лима қаласында дзюдодан жастар арасында әлем чемпионаты өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлемдік додада 18 балуан ел намысын қорғайды.

Халықаралық дзюдо федерациясының мәліметінше, ұлттық құрама сапына төмендегідей дзюдошылар енген:

Ұлдар:

60 келіге дейін: Талғат Орынбасар, Телжан Сұлтанбай

66 келіге дейін: Ақылжан Жұбатқанов, Қайырхан Абдрахман

73 келіге дейін: Омар Нұрбергенов

90 келіге дейін: Даниил Крылов, Арман Билалханов

100 келіге дейін: Асқар Бержанов

100 келіден жоғары: Жантілек Нұртілепұлы

Қыздар:

48 келіге дейін: Тасним Әбдуәлі, Сабина Юлдашбекова

52 келіге дейін: Нұрайлым Сәрсенбек, Аяулым Қайрат

57 келіге дейін: Дана Әбдірова

63 келіге дейін: Дильназ Досберген

70 келіге дейін: Көркем Орымбек

78 келіге дейін: Анастасия Нагачевская, Салтанат Ахметова

Айдос Қали
