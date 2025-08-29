Қазақстан волейболдан жастар арасындағы әлем чемпионатында Болгарияға есе жіберді
Қазіргі таңда Қытайдың Цзянмэнь қаласында волейболдан жастар арасында әлем чемпионаты өтіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлем чемпионатында өнер көрсетіп жатқан Қазақстан ерлер құрамасы бірнеше күн бұрын 1/8 финалда Францияға жол берді.
Ұлттық құрама қазір 9-16 орындар үшін күресіп жатыр. Алғашқы матчта қазақстандықтар Болгарияға есе жіберді. Кездесу 3:2 есебімен қарсыластардың пайдасына аяқталды.
Осылайша, енді қазақстандық волейболшылар 13-16 орындар үшін сынға түседі.
