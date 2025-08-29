#Қазақстан
Спорт

Қазақстан волейболдан жастар арасындағы әлем чемпионатында Болгарияға есе жіберді

Қазақстан волейболдан жастар арасындағы әлем чемпионатында Болгарияға есе жіберді, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2025 18:15 Сурет: olympic.kz
Қазіргі таңда Қытайдың Цзянмэнь қаласында волейболдан жастар арасында әлем чемпионаты өтіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлем чемпионатында өнер көрсетіп жатқан Қазақстан ерлер құрамасы бірнеше күн бұрын 1/8 финалда Францияға жол берді.

Ұлттық құрама қазір 9-16 орындар үшін күресіп жатыр. Алғашқы матчта қазақстандықтар Болгарияға есе жіберді. Кездесу 3:2 есебімен қарсыластардың пайдасына аяқталды.

Осылайша, енді қазақстандық волейболшылар 13-16 орындар үшін сынға түседі.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан таеквондодан Гран-при кезеңінде екінші медалін жеңіп алды
Спорт
19:03, Бүгін
Қазақстан таеквондодан Гран-при кезеңінде екінші медалін жеңіп алды
Қазақстан дзюдодан кадеттер арасындағы әлем чемпионатында тағы екі жүлде жеңіп алды
Спорт
17:10, Бүгін
Қазақстан дзюдодан кадеттер арасындағы әлем чемпионатында тағы екі жүлде жеңіп алды
Нора Джеруто Цюрихте өтіп жатқан "Гауһар лига" кезеңінде күміс жүлдеге қол жеткізді
Спорт
17:02, Бүгін
Нора Джеруто Цюрихте өтіп жатқан "Гауһар лига" кезеңінде күміс жүлдеге қол жеткізді
