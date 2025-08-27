#Қазақстан
Спорт

Қазақстан волейболдан жастар арасындағы әлем чемпионатының ширек финалына шыға алмады

27.08.2025 13:33
Қытайдың Цзянмэнь қаласында волейболдан жастар арасындағы әлем чемпионаты жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

27 тамызда Қазақстан ерлер құрамасы ширек финалға жолдама алу үшін Францияға қарсы кездесу өткізді.

Өкінішке қарай, 1/8 финалда жеңіске жете алмады. Қарсылас команда 3:0 есебімен басым түсті.

Осылайша, отандастарымыз әлем чемпионатында өнер көрсетуін жалғастырып, 9-16 орындар үшін бақ сынайды.

Еске салайық, бұған дейін қазақстандық теннисші Александр Бублик US Open-2025 турнирін сәтті бастағанын хабарлаған едік.

Айдос Қали
