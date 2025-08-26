#Қазақстан
Спорт

Қазақстан волейболдан жастар арасындағы әлем чемпионатының 1/8 финалына жолдама алды

Қазақстан волейболдан жастар арасындағы әлем чемпионатының 1/8 финалына жолдама алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2025 18:52 Сурет: olympic.kz
Волейболдан Қазақстан ерлер құрамасы Цзянмэньде (Қытай) өтіп жатқан жастар арасындағы әлем чемпионатында плей-офф кезеңіне жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шешуші ойын алдында біздің құрама B тобында бесінші орында тұрған еді. Ал 1/8 финалға тек үздік төрт команда шығады.

Сол себепті Қазақстан құрамасына Оңтүстік Корея командасын жеңу қажет болды.

Кездесу 3:1 есебімен біздің волейболшылардың пайдасына аяқталды. Осылайша қазақстандықтар әлем чемпионатының плей-офф кезеңінде өнер көрсетеді.

Айдос Қали
