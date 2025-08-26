Қазақстан волейболдан жастар арасындағы әлем чемпионатының 1/8 финалына жолдама алды
Сурет: olympic.kz
Волейболдан Қазақстан ерлер құрамасы Цзянмэньде (Қытай) өтіп жатқан жастар арасындағы әлем чемпионатында плей-офф кезеңіне жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Шешуші ойын алдында біздің құрама B тобында бесінші орында тұрған еді. Ал 1/8 финалға тек үздік төрт команда шығады.
Сол себепті Қазақстан құрамасына Оңтүстік Корея командасын жеңу қажет болды.
Кездесу 3:1 есебімен біздің волейболшылардың пайдасына аяқталды. Осылайша қазақстандықтар әлем чемпионатының плей-офф кезеңінде өнер көрсетеді.
