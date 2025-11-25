Алан Құрманғалиев үстел теннисінен жастар арасындағы әлем чемпионатын жеңіспен бастады
Румынияның Клуж-Напока қаласында үстел теннисінен жастар арасында әлем чемпионаты басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алғашқы болып қазақстандық Алан Құрманғалиев өнер көрсетті, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.
Аралас жұптық сайыста Құрманғалиев пен мысырлық Хана Года Пуэрто-Рико спортшылары Энрике Риос/Кристал Мелендес жұбын жеңді.
Кездесу 3:1 есебімен аяқталды.
