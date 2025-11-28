#Халық заңгері
Спорт

Үстел теннисінен әлем чемпионаты: Алан Құрманғалиев 1/16 финалда жеңіске жетіп, келесі кезеңге өтті

Үстел теннисі, Румыния, әлем чемпионаты, Алан Құрманғалиев, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.11.2025 21:57 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық Алан Құрманғалиев үстел теннисінен Клуж-Напока (Румыния) қаласында өтіп жатқан жастар арасындағы әлем чемпионатында өнер көрсетуін жалғастыруда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз ерлер арасындағы жекелей сайысты сәтті бастады.

1/16 финалда Құрманғалиев Пуэрто-Рико спортшысы Энрике Риоспен кездесті. Алан айқын басымдық танытып, 4:0 есебімен (11:6, 11:5, 11:3, 11:7) жеңіске жетті.

1/8 финалда қазақстандық спортшы Францияның аралас жұптық сындағы чемпионы, әлемдік рейтингте 33-орында тұрған 17 жастағы Флавьен Котонмен кездеседі.

Бұған дейін Алан Құрманғалиевтың үстел теннисінен жастар арасындағы әлем чемпионатын жеңіспен бастағанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
