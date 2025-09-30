Тас жолдағы велоспорттан әлем чемпионаты: қазақстандықтардың топтық жарыстағы нәтижелері
Сурет: Thaicycling association
Кигалиде (Руанда) тас жолдағы велоспорттан әлем чемпионаты аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әйелдер арасында өткен топтық жарыста Қазақстан намысын екі спортшы қорғады.
Алайда отандастарымыз лайықты нәтиже көрсете алмады. Фаина Потапова мен Ақпейіл Өсім жарысты аяқтамады.
Канадалық Магделейн Валье жеңіске жетті. Жаңа Зеландия өкілі Ниам Фишер екінші болды. Ал үшінші орынға испаниялық Маргарита Гарсия табан тіреді.
