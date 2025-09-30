#Қазақстан
Спорт

Тас жолдағы велоспорттан әлем чемпионаты: қазақстандықтардың топтық жарыстағы нәтижелері

Тас жолдағы велоспорттан әлем чемпионаты: қазақстандықтардың топтық жарыстағы нәтижелері, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2025 21:06 Сурет: Thaicycling association
Кигалиде (Руанда) тас жолдағы велоспорттан әлем чемпионаты аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әйелдер арасында өткен топтық жарыста Қазақстан намысын екі спортшы қорғады.

Алайда отандастарымыз лайықты нәтиже көрсете алмады. Фаина Потапова мен Ақпейіл Өсім жарысты аяқтамады.

Канадалық Магделейн Валье жеңіске жетті. Жаңа Зеландия өкілі Ниам Фишер екінші болды. Ал үшінші орынға испаниялық Маргарита Гарсия табан тіреді.

Айдос Қали
