#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Спорт

Қазақстан құрамасы тас жолдағы велоспорттан Азия чемпионатында күміс медальға ие болды

Қазақстан құрамасы тас жолдағы велоспорттан Азия чемпионатында күміс медальға ие болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.02.2026 19:29 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы тас жолдағы велоспорттан Әл-Қассимде (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Азия чемпионатында күміс жүлдегер атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандастарымыз аралас командалық сайыста ел намысын қорғап, күмістен алқа тақты.

Команда сапында Евгений Федоров, Николас Винокуров, Мансұр Бейсембай, Рината Сұлтанова, Мария Елькина және Ангелина Буренкова өнер көрсетті.

Гонконг құрамасы жарыста топ жарса, Қытай командамы үздік үштікті түйіндеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылар скиатлон жарысында сынға түсті
19:31, Бүгін
Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылар скиатлон жарысында сынға түсті
Евгений Федоров тасжолдағы велоспорттан Азия чемпионатында топ жарды
19:40, 06 ақпан 2026
Евгений Федоров тасжолдағы велоспорттан Азия чемпионатында топ жарды
Тас жолдағы велоспорт: Қазақстан құрамасы Азия чемпионатында алтын медаль иеленді
19:29, 07 ақпан 2025
Тас жолдағы велоспорт: Қазақстан құрамасы Азия чемпионатында алтын медаль иеленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: