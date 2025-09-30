#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
549.06
644.87
6.66
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
549.06
644.87
6.66
Спорт

Мбаппе алғашқы голды соқты: "Қайрат" – "Реал" матчының есебі ашылды

Реал Мадрид алғашқы голды соқты: Қайрат – Реал матчының есебі ашылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2025 22:14 Сурет: Алматы әкімдігі
Алматының Орталық стадионында өтіп жатқан тарихи кездесуде "Реал Мадрид" алғашқы болып есеп ашты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ойынның 25-минутында мадридтік клуб қақпаға гол соғып, алға шықты – 0:1.

Матчқа қазақстандық жанкүйерлер зор қызығушылық танытып отыр.

Орталық стадионға жиналған көрермендер өз командаларын барынша қолдап, ерекше атмосфера қалыптастырды.

Еске салайық, бұған дейін Алматы әкімдігі жанкүйерлерге үндеу жасаған еді. 

Әкімдік стадион аумағында және кіреберісінде жиналмауды сұрады. Себебі Абылай хан даңғылы мен Сәтбаев көшесінде адамдардың көптеп шоғырлануы көлік кептелісіне және қоғамдық тәртіптің бұзылуына себеп болуы мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Мбаппе "Қайрат" қақпасына екінші голды соғып, дубль жасады
22:55, 30 қыркүйек 2025
Мбаппе "Қайрат" қақпасына екінші голды соғып, дубль жасады
"Қайрат" – "Реал Мадрид" матчы: Алматы әкімдігі жанкүйерлерге үндеу жасады
22:00, 30 қыркүйек 2025
"Қайрат" – "Реал Мадрид" матчы: Алматы әкімдігі жанкүйерлерге үндеу жасады
Жетісу облысындағы ең қарт тұрғын 108 жасқа жетті
19:31, 30 қыркүйек 2025
Жетісу облысындағы ең қарт тұрғын 108 жасқа жетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: