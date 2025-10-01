#Қазақстан
Спорт

"Қайраттың" қақпашысы халық арасында "қаһарман" атанды

&quot;Қайрат&quot; футболшысы халық арасында &quot;қаһарман&quot; атанды , сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2025 09:16 Сурет: Instagram/kallmurza
30 қыркүйекте Алматыда қазақстандық футбол тарихындағы аңызға айналған матч өтті, онда "Қайрат" "Реалмен" кездесті. Ойын қорытындысы бойынша қонақ команда 5:0 есебімен жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алайда, қазақстандық футбол жанкүйерлері қарсыластың толық басым жеңісіне аса мән берген жоқ.

Бұған басты себеп – "Қайрат" сапында доп үшін жан аямай күрескен ойыншылар болғанын бәрі көрді. Солардың бірі – қазақстандық клубтың жас футболшысы Шерхан Қалмұрза. Ойыннан кейін ол танымал болып оянды. Команданың жанкүйерлері оның Instagram парақшасына көптеген мақтау пікірлерін жазып қалдырған. Міне, сол пікірлердің бір бөлігі:

  • Бізде қақпашылар қатты ойнайды!
  • Европа қарашы,Бұл Қалмұрзаның баласы!
  • Шерхан өте жақсы төтеп берді!
  • Бұл жолғы ойын үлкен жеңіске дайындық болды, үміт қайта жанды, жеңістің көкесі алда, баға жетпес опыт, мотивация алды. Шерхан мың рақмет саған!
  • Жалғыз өзі ғана Реалмен ойнап көзге түсе білдің!
  • Шерхан қанша допты қақты, керемет!
  • Еркек!

Бұған дейін "Қайрат" бапкері командасының "Реалдан" ойсыра жеңілуіне қатысты пікір білдірген болатын.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
