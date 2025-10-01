Парақшасына жазылушылар саны бойынша Анарбековты басып озған Шерхан жанкүйерлеріне алғыс білдірді
2025 жылдың 1 қазанына қараған түні "Реалдың" жұлдызды қақпашысы Тибо Куртуа Шерханмен бірге түскен суретін желіде жариялап, оның инста-парақшасын да белгілеп қойды. Осыдан кейін, сондай-ақ УЕФА Чемпиондар Лигасының матчтары аясындаңы Қалмұрзаның ержүрек ойынының арқасында оған жазылушылар саны тез өсе бастады және 185 мыңнан астам межеге жетті. Ал бес сағаттан кейін, яғни аз уақыт ішінде Шерханның парақшасына жазушылар саны 222 мыңнан асып, Алматы клубы УЕФА Чемпиондар лигасының негізгі сатысына өтуіне жол ашқан "Қайраттың" жас жұлдызы Темірлан Анарбековты басып озды.
Сурет: Instagram/kallmurza, Instagram/anarbekov_temirlan77
30 қыркүйекте Алматыда өткен және мадридтік клубтың жеңісімен аяқталған "Реал Мадридпен" болған ауыр матчтан кейін Шерхан желіде көпшілікке алғыс айтып, жазба жариялады.
"Жанкүйерлеріме үлкен рақмет", – деп жазды Шерхан парақшасына тарихи кездесуде түсірілген суреттерді жүктей отырып.
Жазба астына алғашқылардың бірі болып Дастан Сәтбаев ("Қайраттың" шабуылшысы), сондай-ақ жас қақпақшының анасы мен қызы пікір қалдырды.
Сурет: Instagram/kallmurza
Ал қазақстандықтар, өз кезегінде "Қайраттың" жас қақпашысына ризашылығын білдіріп, тілекті аямай "төкті".
- "Сен біріншісің"
- "Үздік қақпашы!"
- "Біз үшін сен чемпионсың! Міне, жігіт!"