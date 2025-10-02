#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
546.96
642.73
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
546.96
642.73
6.7
Спорт

Денис Тен мемориалы: қазақстандық мәнерлеп сырғанаушылардың қысқа бағдарламадағы нәтижелері

Денис Тен мемориалы: қазақстандық мәнерлеп сырғанаушылардың қысқа бағдарламадағы нәтижелері, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2025 19:55 Сурет: olympic.kz
Алматыда өтіп жатқан Денис Тен мемориалы аясында әйелдер арасында қысқа бағдарламадағы сайыстар аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аралық бірінші орынды Оңтүстік Корея спортшысы Ли Хэ Ин иеленді - 64.78 ұпай. Екінші орында - канадалық Маделин Щижас (55.55), ал үшінші орынға АҚШ өкілі Джозефин Ли (54.15) жайғасты.

Амира Ирматова алтыншы орында - 47.22 ұпай. Нұрия Сүлеймен жетінші нәтижемен жарысты аяқтады - 44.95. София Фарафонова сегізінші орынға табан тіреді (42.47). Вероника Коваленко оныншы орында - 39.57, ал Русалина Шакрова 11-орынмен шектелді - 30.59.

Айта кетейік, 2 қазанда ерлер қысқа бағдарламада сынға түседі. Ол Астана уақытымен 18:30-да басталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев Мажарстан Президентін І дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады
18:45, Бүгін
Тоқаев Мажарстан Президентін І дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады
Қазақстан мен Мажарстан президенттері кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді
18:11, Бүгін
Қазақстан мен Мажарстан президенттері кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді
Алматыда мәнерлеп сырғанаудан Денис Тен мемориалы басталды
17:46, Бүгін
Алматыда мәнерлеп сырғанаудан Денис Тен мемориалы басталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: