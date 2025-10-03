Денис Тен мемориалы: Бойсангур Датиев пен Гаухар Наурызова ырғақты биде өнер көрсетті
Сурет: olympic.kz
Мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан құрамасының өкілдері Бойсангур Датиев пен Гаухар Наурызова Алматыда өтіп жатқан Денис Тен мемориалында мұз айдынына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандастарымыз мұздағы би сайысында ел намысын қорғауда.
3 қазанда Датиев пен Наурызова ырғақты биде өнер көрсетті. Нәтижесінде 50,56 ұпай жинап, аралық есепте тоғызыншы орынға тұрақтады.
Ырғақты биден кейін Диана Дэвис пен Глеб Смолкин (Грузия) 77,94 ұпаймен көш бастады.
Еркін би бағдарламасы 4 қазанда өтеді.
