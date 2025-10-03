#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт

Шымкентте садақ атудан Қазақстан кубогының финалдық кезеңі өтеді

Шымкентте садақ атудан Қазақстан кубогының финалдық кезеңі өтеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2025 21:01 Сурет: olympic.kz
Шымкентте садақ атудан Қазақстан кубогының финалдық кезеңі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оған Қазақстан құрамасының көшбасшылары қатысады. Атап айтқанда, 2025 жылғы әлем чемпионатының қола жүлдегері Роксана Юнусова, Виктория Лян және Адель Жексенбинова сынға түседі.

Жарыс 6-10 қазан аралығында өтеді. Жүлделер блоктық және классикалық садақ атудан сарапқа салынады.

Айдос Қали
