#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Спорт

Астана Қазақстан бокс федерациясы Кубогының финалдық кезеңін қабылдайды

Астана Қазақстан бокс федерациясы Кубогының финалдық кезеңін қабылдайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.12.2025 22:08 Сурет: olympic.kz
13-14 желтоқсан күндері Астана қаласында Қазақстан бокс федерациясы Кубогының финалдық кезеңі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жүлде қоры 150 000 АҚШ долларын құрайтын жоба аймақтарда боксты дамытуға бағытталған.

Топтық кезеңнің қорытындысы бойынша шешуші сынға Астана, Шымкент қалаларының, сондай-ақ Қарағанды және Маңғыстау облыстарының командалары жолдама алды.

13 желтоқсанда ерлер мен әйелдер арасында жартылай финалдық жекпе-жектер өтеді (барлығы 15 салмақ дәрежесі). 14 желтоқсан күні үшінші және бірінші орындар үшін кездесулер жоспарланған.

Турнир Qazaqstan жеңіл атлетика спорт кешенінде өтеді.

Жарыстың басталу уақыты:

13 желтоқсанда спғат 11:30-да, 14 желтоқсанда сағат 12:00-де.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Шымкентте садақ атудан Қазақстан кубогының финалдық кезеңі өтеді
22:11, 03 қазан 2025
Шымкентте садақ атудан Қазақстан кубогының финалдық кезеңі өтеді
Қазақстан құрамасы нысана көздеуден Германияда өтетін Әлем кубогының кезеңіне қатысады
19:10, 10 маусым 2025
Қазақстан құрамасы нысана көздеуден Германияда өтетін Әлем кубогының кезеңіне қатысады
Ұлттық құрама Билли Джин Кинг кубогының финалдық кезеңіндегі алғашқы ойында Аустралиямен ойнайды
22:42, 08 қараша 2023
Ұлттық құрама Билли Джин Кинг кубогының финалдық кезеңіндегі алғашқы ойында Аустралиямен ойнайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: