Спорт

Шымкент Қазақстан бокс федерациясының Кубогын жеңіп алды

Шымкент Қазақстан бокс федерациясының Кубогын жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.12.2025 17:05 Сурет: Қазақстан бокс федерациясы
Астанада Қазақстан бокс федерациясы Кубогының жүлдегерлері анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Финалға Шымкент пен Астана командалары шықты. Шешуші кездесуде шымкенттік боксшылар 9:6 есебімен жеңіске жетіп, турнирдің бас жүлдесін иеленді.

Үшінші орын үшін өткен кездесуде Қарағанды облысының құрамасы Маңғыстау облысының командасынан басым түсті.

Айта кетейік, жүлде қоры 150 000 АҚШ долларын құрайтын бұл жоба өңірлерде боксты дамытуға бағытталған.

