#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Спорт

Қазақстан құрамасы әртістік жүзуден Азия чемпионатында үш алтын медаль иеленді

Әртістік жүзу, Үндістан, Азия чемпионаты, Қазақстан, алтын медаль , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2025 09:42 Сурет: ҚР ҰОК
Үндістанның Ахмедабад қаласында су спорты түрлерінен Азия чемпионаты аясында әртістік жүзу сайыстары басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыстың алғашқы күнінде Қазақстан құрамасы бірден бес медальға қол жеткізді. Оның үшеуі - алтын, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.

Техникалық соло бағдарламасында сынға түскен Карина Магрупова (240.1600) мен Виктор Друзин (228.1708) жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілді.

Осы бағдарламада Эдуард Ким күміс жүлдегер атанса (223.5584), Ясмина Исламова қола медаль иеленді (204.0066).

Ал командалық сайыста (еркін бағдарлама) Қазақстан құрамасы алтын медаль жеңіп алды (267.0639).

Бұған дейін мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров Денис Тен мемориалында жеңіске жеткені хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Мәнерлеп сырғанаудан әлем чемпионатының күміс жүлдегері Денис Тен мемориалында жеңіске жетті
22:55, 03 қазан 2025
Мәнерлеп сырғанаудан әлем чемпионатының күміс жүлдегері Денис Тен мемориалында жеңіске жетті
Мәнерлеп сырғанаушы Анна Санникова Денис Тен мемориалында алтыншы орын алды
19:26, 03 қазан 2025
Мәнерлеп сырғанаушы Анна Санникова Денис Тен мемориалында алтыншы орын алды
Елімізде әскери-дәрігерлік сараптама жүргізу ережесі өзгерді
16:57, 03 қазан 2025
Елімізде әскери-дәрігерлік сараптама жүргізу ережесі өзгерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: