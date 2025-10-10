Мәнерлеп сырғанаудан Грузияда өтіп жатқан турнирдің қысқа бағдарламасының қорытындысы жарияланды
Тбилисиде (Грузия) мәнерлеп сырғанаудан ірі халықаралық турнир басталды. Турнирде әйелдер арасында қысқа бағдарлама бойынша сайыс өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аралық көшбасшылықты Грузия өкілі Анастасия Губанова иеленді - 65.76 ұпай, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.
Италиялық Анна Пеццетта екінші орын алса (64.32), ал Оңтүстік Корея спортшысы Ли Хэ Ин үздік үштікті түйіндеді (62.10).
София Фарафонова 23-орын алды - 29.20 ұпай, Амина Алексеева - 24-орында (25.29), ал Русалина Шакрова - 25-орынға тұрақтады (24.07).
