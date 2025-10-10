#Қазақстан
Спорт

Мәнерлеп сырғанаудан Грузияда өтіп жатқан турнирдің қысқа бағдарламасының қорытындысы жарияланды

Мәнерлеп сырғанау, Грузия, турнир, қысқа бағдарлама , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.10.2025 20:09 Сурет: ҚР ҰОК
Тбилисиде (Грузия) мәнерлеп сырғанаудан ірі халықаралық турнир басталды. Турнирде әйелдер арасында қысқа бағдарлама бойынша сайыс өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аралық көшбасшылықты Грузия өкілі Анастасия Губанова иеленді - 65.76 ұпай, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.

Италиялық Анна Пеццетта екінші орын алса (64.32), ал Оңтүстік Корея спортшысы Ли Хэ Ин үздік үштікті түйіндеді (62.10).

София Фарафонова 23-орын алды - 29.20 ұпай, Амина Алексеева - 24-орында (25.29), ал Русалина Шакрова - 25-орынға тұрақтады (24.07).

Бұған дейін "Қайрат" клубы Темірлан Анарбековқа қатысты тың ақпаратпен бөліскен болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
