#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
538.63
622.23
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
538.63
622.23
6.71
Спорт

Қазақстан үстел теннисінен Азия чемпионатындағы өнерін аяқтады

Қазақстан үстел теннисінен Азия чемпионатындағы өнерін аяқтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2025 21:56 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы үстел теннисінен Бхубанешвар қаласында (Үндістан) өтіп жатқан командалық Азия чемпионатындағы өнерін аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ширек финалға шығу жолындағы кездесуде ерлер құрамасы Солтүстік Корея командасына 1:3 есебімен есе жіберді.

Кирилл Герасименко - Хэм Ю Сон 3:0.

Алан Құрманғалиев - Ри Чон Сик 2:3.

Санжар Жұбанов - Чон Чон Бом 0:3.

Кирилл Герасименко - Ри Чон Сик 2:3.

Одан кейін қазақстандықтар Сингапур командасымен кездесіп, 2:3 есебімен ұтылды. Нәтижесінде ерлер құрамасы Азия чемпионатында 10-орынды иеленді.

Әйелдер командасы өз тобында екінші орын алып, жарыстың 11-14-орындары үшін бақ сынады.

Қазақстан - Иран 1:3.

Сарвиноз Миркадирова - Неда Шахсавари 1:3.

Зәуреш Ақашева - Сафари Шимла 0:3.

Жанерке Көшкімбаева - Илухани Сеташ 3:1.

Зәуреш Ақашева - Неда Шахсавари 2:3.

Қазақстан - Макао 3:0.

Зәуреш Ақашева - Чон Чи Хун 3:0.

Сарвиноз Миркадирова - Чонг Иок Тенг 3:0.

Альбина Жақсылықова - Сик Хуэй Ли 3:1.

Осылайша, жарыс қорытындысы бойынша қазақстандық теннисшілер 13-орынға табан тіреді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Үстел теннисінен Азия чемпионатына Қазақстан атынан кімдер қатысатыны белгілі болды
18:21, 06 қазан 2025
Үстел теннисінен Азия чемпионатына Қазақстан атынан кімдер қатысатыны белгілі болды
Қазақстан грек-рим күресінен U20 әлем чемпионатында төртінші медалін жеңіп алды
10:10, 25 тамыз 2025
Қазақстан грек-рим күресінен U20 әлем чемпионатында төртінші медалін жеңіп алды
Үстел теннисінен Олимиадаға іріктеу: Қазақстан спортшыларының аралық нәтижесі қандай
14:39, 18 мамыр 2024
Үстел теннисінен Олимиадаға іріктеу: Қазақстан спортшыларының аралық нәтижесі қандай
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: