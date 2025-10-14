Қазақстан үстел теннисінен Азия чемпионатындағы өнерін аяқтады
Ширек финалға шығу жолындағы кездесуде ерлер құрамасы Солтүстік Корея командасына 1:3 есебімен есе жіберді.
Кирилл Герасименко - Хэм Ю Сон 3:0.
Алан Құрманғалиев - Ри Чон Сик 2:3.
Санжар Жұбанов - Чон Чон Бом 0:3.
Кирилл Герасименко - Ри Чон Сик 2:3.
Одан кейін қазақстандықтар Сингапур командасымен кездесіп, 2:3 есебімен ұтылды. Нәтижесінде ерлер құрамасы Азия чемпионатында 10-орынды иеленді.
Әйелдер командасы өз тобында екінші орын алып, жарыстың 11-14-орындары үшін бақ сынады.
Қазақстан - Иран 1:3.
Сарвиноз Миркадирова - Неда Шахсавари 1:3.
Зәуреш Ақашева - Сафари Шимла 0:3.
Жанерке Көшкімбаева - Илухани Сеташ 3:1.
Зәуреш Ақашева - Неда Шахсавари 2:3.
Қазақстан - Макао 3:0.
Зәуреш Ақашева - Чон Чи Хун 3:0.
Сарвиноз Миркадирова - Чонг Иок Тенг 3:0.
Альбина Жақсылықова - Сик Хуэй Ли 3:1.
Осылайша, жарыс қорытындысы бойынша қазақстандық теннисшілер 13-орынға табан тіреді.