Спорт

Еркін күрестен жастар арасындағы әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды

Еркін күрестен жастар арасындағы әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.10.2025 21:32 Сурет: olympic.kz
Еркін күрестен Нови-Садта (Сербия) өтетін әлем чемпионатына қатысатын Қазақстан жастар құрамы жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Біріккен күрес әлемінің (UWW) мәліметіне сәйкес, ел намысын төмендегі балуандар қорғайды:

57 келіге дейін: Жахонгир Ахмаджанов

61 келіге дейін: Мерей Базарбаев

65 келіге дейін: Рүстем Төлен

70 келіге дейін: Майис Әлиев

74 келіге дейін: Диас Сағдатов

79 келіге дейін: Ерхан Әбіл

86 келіге дейін: Мұханбет Мәмбетов

92 келіге дейін: Айбек Айтбеков

97 келіге дейін: Ризабек Айтмұхан

125 келіге дейін: Бауыржан Советов

Әлем чемпионаты 20-27 қазан аралығында өтеді.

Айдос Қали
