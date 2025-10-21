Қазақстандық жағажай волейболшылары Азия ойындарында Малайзияны жеңді
Сурет: olympic.kz
Қазақстан ерлер құрамасы жағажай волейболынан Бахрейнде өтіп жатқан 2025 жылғы жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарының топтық кезеңінде екінші жеңісіне қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
21 қазанда ұлттық құрама Малайзия командасына қарсы кездесу өткізді. Әлихан Ағабек пен Оразалы Сағыныш қарсыластарын 2:0 есебімен жеңді.
Еске салайық, бұған дейін қазақстандық жағажай волейболшылары Қытай мен Моңғолия құрамаларын ұтқан болатын.
