#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
538.12
627.02
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
538.12
627.02
6.65
Спорт

Қазақстандық жағажай волейболшылары Азия ойындарында Малайзияны жеңді

Қазақстандық жағажай волейболшылары Азия ойындарында Малайзияны жеңді, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2025 19:38 Сурет: olympic.kz
Қазақстан ерлер құрамасы жағажай волейболынан Бахрейнде өтіп жатқан 2025 жылғы жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарының топтық кезеңінде екінші жеңісіне қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

21 қазанда ұлттық құрама Малайзия командасына қарсы кездесу өткізді. Әлихан Ағабек пен Оразалы Сағыныш қарсыластарын 2:0 есебімен жеңді.

Еске салайық, бұған дейін қазақстандық жағажай волейболшылары Қытай мен Моңғолия құрамаларын ұтқан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан әйелдер құрамасы керлингтен 2025 жылғы Азия ойындарында Таиландты ойсырата жеңді
19:53, 12 ақпан 2025
Қазақстан әйелдер құрамасы керлингтен 2025 жылғы Азия ойындарында Таиландты ойсырата жеңді
Қазақстан қыздар құрамасы гандболдан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында екінші жеңісіне қол жеткізді
18:29, Бүгін
Қазақстан қыздар құрамасы гандболдан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында екінші жеңісіне қол жеткізді
Азия ойындары-2025: шайбалы хоккейден Қазақстан әйелдер құрамасы овертаймда Оңтүстік Кореяны жеңді
15:24, 09 ақпан 2025
Азия ойындары-2025: шайбалы хоккейден Қазақстан әйелдер құрамасы овертаймда Оңтүстік Кореяны жеңді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: