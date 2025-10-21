#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
538.56
625.65
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
538.56
625.65
6.62
Спорт

Астанада тректегі велоспорттан рейтингтік турнир өтеді

Астанада тректегі велоспорттан рейтингтік турнир өтеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2025 20:13 Сурет: olympic.kz
29-31 қазан аралығында Астанада тректегі велоспорттан Халықаралық велосипедшілер одағының (UCI) ресми күнтізбесіне енген Astana Open Series I & II (CL2) халықаралық турнирі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарысқа Қазақстанның мықты велотрекшілерімен қатар, шетелдік спортшылар да қатысады. Турнир ерлер және әйелдер арасында жекелей және командалық сайыс бойынша өтеді.

Атлеттер әлем чемпионаттары мен Олимпиада ойындарына іріктелу үшін қажет UCI рейтингтік ұпайларын сарапқа салады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда бір көше бір аптаға жабылады
22:14, 21 қазан 2025
Алматыда бір көше бір аптаға жабылады
Астанада семсерлесуден "Мықтылар турнирі" өтеді
21:11, 08 қазан 2025
Астанада семсерлесуден "Мықтылар турнирі" өтеді
Тректегі велоспорттан Азия чемпионаты: Артем Захаров күміс жүлдегер атанды
00:58, 20 маусым 2023
Тректегі велоспорттан Азия чемпионаты: Артем Захаров күміс жүлдегер атанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: