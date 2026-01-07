#Халық заңгері
Спорт

Астанада тректегі велоспорттан Қазақстанның қысқы чемпионаты өтеді

Астанада тректегі велоспорттан Қазақстанның қысқы чемпионаты өтеді
07.01.2026 16:13
Астанада тректегі велоспорттан Қазақстан Республикасының қысқы чемпионаты өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыс 8-11 қаңтар аралығында ұйымдастырылады.

"Сарыарқа" велотрегі елдің ең мықты шабандоздарын қабылдайды. Олар ұлттық чемпион атағы мен жаңа маусымдағы алғашқы рейтингтік ұпайлар үшін бақ сынайды.

Бәсекелер ерлер мен әйелдер арасында өтеді. Сондай-ақ жарысқа жасөспірімдер де қатысады.

Айдос Қали
