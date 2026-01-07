Астанада тректегі велоспорттан Қазақстанның қысқы чемпионаты өтеді
Астанада тректегі велоспорттан Қазақстан Республикасының қысқы чемпионаты өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарыс 8-11 қаңтар аралығында ұйымдастырылады.
"Сарыарқа" велотрегі елдің ең мықты шабандоздарын қабылдайды. Олар ұлттық чемпион атағы мен жаңа маусымдағы алғашқы рейтингтік ұпайлар үшін бақ сынайды.
Бәсекелер ерлер мен әйелдер арасында өтеді. Сондай-ақ жарысқа жасөспірімдер де қатысады.
